De Florida / En Audio / Sociedad

Actividades en Florida en saludo al aniversario de la organización femenina (+Audio)
- por Mayelin Baryolo Rodríguez - Dejar un comentario
En San Antonio se trabaja para desarrollar un curso escolar exitoso (+Audio)
De Florida / Sociedad

El primero de Septiembre comienza el curso escolar en Cuba
- por Luis Ortiz Chaviano - Dejar un comentario
De Florida / En Imágenes / Sociedad

Disfrutan actividades veraniegas menores del Hogar de Niños sin cuidado parental (+Posts)
- por Luis Ortiz Chaviano - Dejar un comentario
De Florida / Sociedad

Mantiene Florida índice preocupante del embarazo adolescente
- por Pedro Pablo Sáez Herrera - Dejar un comentario
De Florida / Especiales / Sociedad

Transformaciones socioeconómicas conceden nuevas prerrogativas al municipio
- por Pedro Pablo Sáez Herrera - Dejar un comentario
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En italiano libro sobre el pensamiento económico de Fidel
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La Habana, 17 ago (ACN) Una de las novedades del reciente Primer Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, efectuado en esta capital, es que el libro Pensamiento económico de Fidel …

Destacan obra solidaria de Fidel Castro en La Plata, Argentina

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Héroe del Trabajo rememora presencia de Fidel en La Coloma (+Fotos)

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Con cultura y resistencia honra Cuba a Fidel en su centenario

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- por Redacción Digital - Dejar un comentario

La Habana, 17 ago.- El arte volverá a tender un puente entre Uruguay y Cuba gracias a la exposición solidaria «Pueblo a a Pueblo» en la que intervienen 40 obras …

Libro de fantasía para niños llegará a Feria del Libro de La Habana

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Actividades en Florida en saludo al aniversario de la organización femenina (+Audio)

- por Mayelin Baryolo Rodríguez - Dejar un comentario

Florida, 17 ago.- Las dirigentes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio de Florida desarrollaron un trabajo voluntario en la sede de la organización en saludo al …

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Rusia entregó ayuda humanitaria a Cuba
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Moscú, 17 ago.- Durante una visita a La Habana, una delegación de la Cámara Cívica Rusa donó ayuda humanitaria a Cuba para apoyar a la población del país, comunicó hoy …

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El legado de Fidel nos interpela hoy con más fuerza que nunca
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- por Redacción Digital - Dejar un comentario

Conferencia Magistral de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en la inauguración del I Coloquio Internacional Fidel: …