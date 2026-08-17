Noticias y Actualidades de Florida, Camagüey, Cuba
La Habana, 17 ago (ACN) Una de las novedades del reciente Primer Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, efectuado en esta capital, es que el libro Pensamiento económico de Fidel …
15 de agosto de 202615 de agosto de 2026
14 de agosto de 202614 de agosto de 2026
13 de agosto de 202613 de agosto de 2026
12 de agosto de 202612 de agosto de 2026
17 de agosto de 202617 de agosto de 2026
La Habana, 17 ago.- El arte volverá a tender un puente entre Uruguay y Cuba gracias a la exposición solidaria «Pueblo a a Pueblo» en la que intervienen 40 obras …
Florida, 17 ago.- Las dirigentes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio de Florida desarrollaron un trabajo voluntario en la sede de la organización en saludo al …
17 de agosto de 202616 de agosto de 2026
8 de agosto de 20268 de agosto de 2026
5 de agosto de 20265 de agosto de 2026
Moscú, 17 ago.- Durante una visita a La Habana, una delegación de la Cámara Cívica Rusa donó ayuda humanitaria a Cuba para apoyar a la población del país, comunicó hoy …
Conferencia Magistral de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en la inauguración del I Coloquio Internacional Fidel: …
11 de agosto de 202611 de agosto de 2026
4 de agosto de 20264 de agosto de 2026
1 de agosto de 20261 de agosto de 2026