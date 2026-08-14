Noticias y Actualidades de Florida, Camagüey, Cuba
Alberto Gandoy Menéndez ama el mar y, por sobre todo, la comunidad pesquera de La Coloma que lo viera nacer. Es rutina del hombre aproximarse cada día a las aguas para disfrutar del …
13 de agosto de 202613 de agosto de 2026
12 de agosto de 202612 de agosto de 2026
11 de agosto de 202611 de agosto de 2026
10 de agosto de 202610 de agosto de 2026
14 de agosto de 202614 de agosto de 2026
Florida, 14 ago.- «Sobre sus hombros, la alborada» es el título de la Antología Poética presentada este 13 de agosto en la ciudad de Camagüey, dedicada a Fidel Castro Ruz, …
Agosto, 2026.- Fidel Castro Ruz es inspiración permanente para los agradecidos que en Cuba y otras naciones del mundo le rinden merecido homenaje a 100 años de su nacimiento.
14 de agosto de 202613 de agosto de 2026
8 de agosto de 20268 de agosto de 2026
5 de agosto de 20265 de agosto de 2026
Conferencia Magistral de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en la inauguración del I Coloquio Internacional Fidel: …
4 de agosto de 20264 de agosto de 2026
1 de agosto de 20261 de agosto de 2026