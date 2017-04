Proceso de Rendición de Cuenta: el llamado es a ser protagonistas

Detalles Categoría: La opinión Publicado: Domingo, 09 Abril 2017 00:48 Escrito por Yunier Soler Castellano Visto: 7

Florida, 9 abr.- Llega el IV Proceso de Rendición de Cuenta del actual Mandato del Poder Popular también al municipio de Florida, y así otro momento para el intercambio y el análisis entre delegados y electores con la mirada sobre el funcionamiento de la comunidad, las atenciones a las demandas del pueblo y la calidad de los servicios en cada circunscripción local.

El importante espacio para ejercer gobierno desde la base, convoca al electorado de cada zona a participar en esa reunión del barrio, pero en el mayor sentido de la palabra, y me refiero no solo a estar presente y emitir criterios, sino al ser protagonista con la disposición a resolver los problemas de la comunidad.



La responsabilidad de las administraciones es cierto tiene que estar presente en cada cuadra junto al deber de atender con mayor sistematicidad las problemáticas con recursos y otras gestiones, pero no debe ausentarse el interés ciudadano de hacer cuanto se pueda frente a todo lo que atente contra la tranquilidad y bienestar de la comunidad.



Es decir que aparejada a la exigencia sobre los organismos para responder con acciones especializadas a los problemas, es necesaria la integración popular para apoyar en las soluciones requeridas en cada circunscripción de Florida.



El gobierno es el pueblo en Cuba sobre la base de esos deberes y derechos ciudadanos, desde tomar parte en la identificación de los problemas hasta el papel protagónico en los trabajos para erradicar esas dificultades y transformar el barrio en bien comunal.