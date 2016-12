Como nos enseñó José Martí: “Plan contra plan”.

Florida, 17 dic. - “Hombres, ¡estad alertas!”. Así, con estas simples, pero contundentes palabras incluidas en su “Reportaje al Pie de la Horca”, trascendió para la Historia el legado del periodista y luchador antifascista checo, Julius Fucik,, víctima de la ambición geopolítica, el odio irracional y la falta de respeto a la vida humana, multiplicado por la Alemania de Adolfo Hitler.

Hoy, cuando echamos un rápido vistazo a la realidad del mundo y constatamos el panorama de violencia, desigualdad y genocidio; el aplastamiento de los valores y culturas, el caos, la anarquía y la incitación a los conflictos internos por parte de los poderosos de siempre, es preciso darse cuenta de la vigencia del llamado de Julius Fucik, tenerlo en cuenta y multiplicarlo.



Estar alertas significa darse cuenta del feroz ataque de la derecha tradicional contra la democracia y los intereses reales de los pueblos en América Latina. Los gobiernos pro imperialistas de Argentina, Brasil y Paraguay, son ejemplos ahora mismo de la quinta columna que busca romper la hermandad de Nuestra América y arrojar por tierra las conquistas sociales logradas en una década por líderes como Néstor y Cristina Kirchner, Lula Da Silva y Dilma Rousseff, y Fernando Lugo, entre otros.



Estar alertas hoy, en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador y en Cuba, es lograr que los pueblos seamos conscientes de cuánto vale lo alcanzado bajo el liderazgo revolucionario o militante con las necesidades de los más humildes; es defender la causa del Socialismo, del humanismo y la solidaridad, no por capricho, sino por la convicción profunda de que no existe sistema social que supere el respeto a la vida y al ser humano con tanta fidelidad.



Estar alertas, significa no equivocarse a la hora de elegir a quien nos represente en las estructuras de gobierno; es participar en cada acto que refuerce el poder del pueblo; es combatir cualquier actitud que dé cabida al individualismo, la ambición personal, el odio, la indiferencia por el prójimo o la desvinculación política, como caldos de cultivo para la pérdida de la independencia, la libertad y los derechos ciudadanos.



Estar alertas, en Cuba, es no olvidar jamás la existencia de fuerzas hostiles que podrán camuflarse en actos de aparente buena voluntad y cantos de sirena, pero siguen vivas las intenciones de descabezar a la Revolución.



Estar alertas, es repetir y cumplir cada día el mandato de José Martí cuando dijo: “A un plan obedece nuestro enemigo: (al) de enconarnos, dispersarnos, dividirnos, ahogarnos. Por eso obedecemos nosotros a otro plan: enseñarnos en toda nuestra altura, apretarnos, juntarnos, burlarlos, mantener por siempre a nuestra Patria libre. Plan contra plan.”