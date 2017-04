En Florida se constituyó la primera cooperativa de la Reforma Agraria cubana

Florida, 12 abr.- Florida es uno de los municipios camagüeyanos que recibió en disímiles ocasiones la visita del Líder Histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz; varios meses después del paso triunfal de la caravana Verde Olivo rumbo a la capital del país, Fidel volvió a Camagüey para clausurar la plenaria agraria, celebrada el 12 de abril de 1959.

Fidel llegó al aeropuerto de Camagüey en horas de la mañana junto a varios colaboradores y después de conversar con Pastorita Núñez sobre el programa de construcción de viviendas para el pueblo, se trasladó a la antigua arrocera de San Antonio, al sur del municipio de Florida, un área de unas 1400 caballerías, que habían pertenecido al ex-senador Guillermo Aguilera y al depuesto dictador Fulgencio Batista.



Luego de recorrer la zona el 12 de abril de 1959 el líder de la Revolución Cubana dejó constituida la primera cooperativa arrocera de la provincia de Camagüey, que fue además “la primera cooperativa de la Reforma Agraria”, y tras almorzar junto a los campesinos los exhortó a “Trabajar duro, porque ahora la tierra es suya”, y les dijo además… “Tenemos la cooperativa funcionando ya, la otra, la de Manzanillo, será la tocaya de esta”…



Después de este primer encuentro con los arroceros de la comunidad de San Antonio, al sur del municipio de Florida, Fidel se trasladó a la Plaza Finlay de la ciudad de Camagüey, donde intervino ante una concentración campesina, donde al referirse a lo ocurrido en la mañana, comunicó: “Se le entregó a la administración de la cooperativa toda la maquinaria, todas las instalaciones y el Molino Arrocero; un molino arrocero que trabajaba dos meses al año, y ahora va a trabajar seis meses, de día y de noche”…



En esa primera plenaria campesina efectuada en la provincia de Camagüey después del Triunfo de la Revolución Fidel esbozó algunos proyectos del gobierno revolucionario para el desarrollo agrario del país y con clara visión de futuro aseguró: “Cuando toda la nación se haya transformado, cuando todos estemos recibiendo los beneficios extraordinarios de la obra que hoy hacemos … miraremos estos días de hoy con orgullo, miraremos estas concentraciones de hoy con orgullo, miraremos esta historia de hoy con orgullo, porque podremos decir: lo que tenemos lo hemos ganado “Con nuestros propios esfuerzos”



Ante aquella concentración campesina, cuando ya los enemigos maniobraban para truncar el proceso transformador iniciado el primero de enero de 1959, Fidel llamó a los campesinos y a los obreros a convertirse en soldados y abanderados de la Revolución, dijo que cada casa cubana, cada humilde, cada casa decente, debía ser una trinchera de la Revolución.



Y antes de felicitar a los organizadores de aquella grandiosa concentración campesina aseguró el líder de la Sierra y del llano que “Cuba no tiene miedo, Cuba no puede tener miedo, en Cuba lo que hay es valor, Cuba es todo honor, a Cuba no podrá vencerla nada ni nadie… Cuba tiene hoy un pueblo que la defiende y un pueblo con millones de cubanos dispuestos a dar su vida por la Revolución”.