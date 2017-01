Editorial. ¡Con Fidel al frente: Resistiremos, avanzaremos y venceremos!

Florida, 1ero ene.- Con el honor de sabernos parte de un pueblo rebelde, orgulloso de su historia, comprometido con la obra de una revolución victoriosa y nacida del genio creador, del pensamiento altruista y de la voluntad inclaudicable de Fidel, los floridanos y floridanas le damos la bienvenida al nuevo año, y despedimos un periodo cargado de retos, avances en diversos frentes y sobretodo, de dolor por la pérdida física de nuestro eterno Comandante en Jefe.

La celebración del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba en el pasado mes de abril donde contamos por última vez, pletóricos de emoción, con la presencia física y la palabra viva del Máximo líder de la Revolución Cubana, renovó las pautas para el trabajo futuro, pasó balance a la marcha del país rumbo al socialismo próspero y sustentable al que aspiramos todos, y reorganizó la implementación de los lineamientos de la Política Económica y Social bajo los cuales avanza la nación.



Con la honestidad legada por la Generación histórica que asumió las riendas del país y nos trajo hasta el presente, libres y dueños de nuestro propio destino, es imprescindible destacar que aún cuando no siempre hicimos todo lo posible en cada una de las tareas propuestas para el periodo que concluye, el municipio registró resultados favorables en diversos campos de la economía y la sociedad, reconocidos bajo la certeza de cuánto falta para llegar al nivel de satisfacción, excelencia, calidad de los servicios y eficiencia que merece nuestro pueblo.



El sobrecumplimiento del plan de acopio de leche; las 57 mil toneladas de azúcar refino salidas de la industria floridana; los millares de bloques y otros materiales de la construcción nacidos de la producción local; nuevas viviendas y cientos de familias de bajos ingresos beneficiadas por la ayuda estatal; el incremento de las opciones de empleo, incluido el trabajo por Cuenta Propia; la reparación de instalaciones médicas y deportivas; nuevas opciones de cultura y recreación, y el incremento de la asistencia médica sirven de muestra para ilustrar lo alcanzado en el calendario recién finalizado.



Sin embargo, nadie puede olvidar la deuda con la pasada zafra y por tanto, es preciso dar el máximo por cumplir en la actual campaña; incrementar y mejorar los servicios al pueblo, multiplicar mucho más la atención a las comunidades rurales, acrecentar la producción de alimentos y participar de manera consciente en las batallas contra epidemias y enfermedades se incluyen entre los retos del 2017.



La unidad sobre la base del respeto a los principios del socialismo, la defensa de los valores y las ideas de Fidel definidas en el Concepto de Revolución; las garantías de invulnerabilidad del suelo patrio y de persistencia de la ideología marxista leninista frente a las pretensiones de socavar la historia gloriosa de los cubanos, se mantendrán como faro ante cualquier obstáculo presente o futuro.



Cuba no ha sido nunca una potencia económica, militar o nuclear, pero nuestra fuerza y poderío se sustentan en la moral forjada por el respeto a la verdad y a la justicia; en la hermandad y solidaridad con los demás pueblos del mundo y en la vocación humanista y de amor a la paz y el humanismo como herencia de Martí, de Maceo, de Agramonte y de Fidel en los últimos dos siglos.



A quienes sueñan con la destrucción de nuestro sistema político fundados en la reciente y dolorosa pérdida del Padre de la Revolución cubana, les reiteramos, con nuevas palabras, la misma convicción expresada por él ante el tribunal que lo juzgó y condenó por el fértil asalto al Cuartel Moncada en 1953.



Fidel, además, no estará jamás ni olvidado ni muerto; vive hoy más que nunca y sus detractores y enemigos de siempre han de ver angustiados e impotentes cómo se multiplica con fuerza inigualable, desde su tumba luminosa y memorable, el espíritu victorioso de las ideas…



¡Ya lo dijo el Apóstol!, “Hay un límite al llanto sobre la sepultura de los muertos, y es el amor infinito a la patria y a la gloria que se mira sobre sus cuerpos, y que no teme ni se abate ni se debilita jamás; porque los cuerpos de los mártires, (esos que como Fidel lo dieron todo por la vida y la felicidad de millones de hombres), son el altar más hermoso de la honra…



En el año del Aniversario 59 del triunfo de la Revolución, Florida entera, Cuba y su pueblo seguirán expresando ¡Yo soy Fidel!, para reafirmar la consigna que se mantendrá para siempre como escudo invicto y espada llameante de nuestra nación:



¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!