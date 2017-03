Coincidencia

Por: Maribella Navarro Cardoso/Tomado del Blog Alas de Colibrí

Desde pequeña escuchaba sobre las hazañas de los mambises; disfrutaba igual de la anécdota viva contada por los maestros, como de las aventuras radiadas o televisadas donde la hidalguía, el coraje y fidelidad a la Patria agigantaban las figuras de Maceo, Gómez, Agramonte y muchas más.

Me parecía, entonces, que aquellas eran historias de super hombres, de héroes inmortales que nadie podía aniquilar o vencer.



Después, con el paso de los años me convencí que estaba en lo cierto. Estos gigantes fueron hombres de carne y hueso, inteligentes, dignos, luchadores incansables por la causa libertaria; hombres invencibles tanto por la fuerza del brazo como de las ideas.



Cuánta cronología de momentos decisivos, y trascendentales para Cuba desde la manigua!!



Y hoy, 15 de marzo comparto con muchos la idea de que la Protesta de Baraguá, protagonizada por el Titán de Bronce se inscribe entre esos sucesos, se alza, incluso a criterio de José Martí, como “…de lo más glorioso de nuestra historia”.



“Entre las hamacas atadas a unos árboles, Maceo oficializó su negativa a deponer las armas ante el General en Jefe del Ejército español… ”



Ese ha sido uno de los principios heredados de los ancestros, la intransigencia revolucionaria, el no negociar nunca con los principios y las ideas.



Este 15 de marzo se cumplen 139 años del histórico acontecimiento y como para enraizar mi memoria eterna ante la efeméride grande para la Patria, hoy también celebro el nacimiento de mi única hija, de mi hija adorada. Feliz coincidencia.

