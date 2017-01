Revolución Cubana de los humildes y para los humildes

Publicado: Domingo, 01 Enero 2017

“La alegría es inmensa, pero queda mucho por hacer todavía… no nos imaginemos que desde ahora todo será más fácil, tal vez desde ahora todo sea más difícil.” Esta frase fue pronunciada por el Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro, aquel enero de 1959 cuando la Caravana de la Libertad entró triunfal en La Habana ¡Cuánta certeza para definir lo que vendría después!!

Luego de aquel triunfo, ya la Revolución Cubana en este enero comienza a contar los 59 años, el tránsito hasta aquí no ha sido fácil, casi adivino que Fidel en esa premonición andaba de la mano de su más consultado Maestro, José Martí cuando dijo: “A las estrellas no se llega por caminos llanos”.



Lo cierto es que rompiendo y aniquilando cada obstáculo arribamos a un nuevo aniversario, en esta oportunidad y por primera vez, sin la presencia física del mejor arquitecto que tuvo nuestra Revolución, ese gigante que en las propias narices del imperio se empinó, por y para los humildes de esta tierra.



Ya Cuba alcanza su enero 59 en Revolución y con un adversario a solo escasas millas, de ahí que el camino hasta aquí haya sido más tortuoso y difícil, pero con la premisa infranqueable que trae la UNIDAD, FIRMEZA y la DIGNIDAD de este pueblo, hemos derrotado cada afrenta imperial con la frente tan alta como el copo de nuestras palmas y más, hemos plantado en la opinión pública internacional, que esta es una tierra de hombres y mujeres que han elegido ser los dueños de su propio destino.



Y en este nuevo Enero cuando toda Cuba celebre el triunfo revolucionario, también habrá un aparte especial para ese plano internacional, con el entero compromiso de seguir enarbolando las banderas de la solidaridad y el internacionalismo, tal cual nos enseñara nuestro eterno Comandante en Jefe con su convicción de que ser “internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad…”



También esta clarinada de enero, nos llama a continuar desafiando poderosas fuerzas dominantes con nuestros propios esfuerzos y con nuestro propio ejemplo, para en cada tribuna denunciar el injusto e inhumano bloqueo de la mayor potencia del mundo contra Cuba, con el único fin de apoderarse de nuestros sueños, de nuestra libertad y de nuestra autodeterminación.



Solo en unas horas enero nos convocará a la unidad, a no renunciar jamás a la gloria que hemos vivido, que se traduce en no renunciar jamás al legado de Fidel, a ese legado que nos hizo gente y nos ha traído hasta aquí enfrentando turbulentos embates, pero siempre seguro y lleno de fe infinita en la victoria.



¡Celebremos este enero, celebremos juntos, alcemos nuestras copas y brindemos por Cuba y por nuestra Revolución, por esa que, como expresara el invicto Fidel: “Es una Revolución por la justicia social”. (Ana Hernández/ http://razonesdecuba.cubadebate.cu)